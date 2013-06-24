22 серпня, у Києві відбувся VІІ Міжнародний ветеранський форум “Україна. Ветерани. Єдність”, організований Міністерством у справах ветеранів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У щорічному масштабному заході взяли участь майже 700 ветеранів й ветеранок війни, їхніх сімей та родин загиблих. Це учасники Invictus Games, успішні бізнесмени та роботодавці, лідери громадських ініціатив та громадської думки, очільники ветеранських просторів, ветерани та ветеранки з громад.

А ще – представники органів влади та органів місцевого самоврядування, народні депутати України, високоповажні урядовці США та Великої Британії, міжнародні партнери, ветерани армії США, представники неурядових організацій, бізнесу, медіа – загалом майже 1000 осіб.

Ведучим головної сцени став ветеран війни, президент «Міжнародного благодійного фонду «Альянс ветеранів», ведучий телеканалу ICTV2 Олександр Швачка. А ведучим сайд-івенту був ветеран, керівник київської філії Veteran Hub Гліб Стрижко.

Форум проходив під гаслом "Україна ветеранів: перемога у кожному з нас". Він став платформою для діалогу між ветеранами, ветеранками, суспільством та державою, а також привернув потужну увагу до важливості ветеранської підтримки та створення комфортних умов для їхньої адаптації у цивільному житті.

Під час Форуму Президент України доручив Уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя

Під час виступів у форматі TED, панельних дискусій, сайд-івентів та виставок:

презентували Стратегію нової ветеранської політики, включаючи проєкт ветеранських просторів, Єдиної ветеранської лінії, стратегію переходу від військової служби до цивільного життя;

обговорили виклики для ветеранів й ветеранок та механізмів державної підтримки;

обмінялися міжнародним досвідом реінтеграції демобілізованих осіб;

презентували ветеранське підприємництво, зокрема, ярмарок продукції під брендом "Створено захисниками" та фотопроєкт "Життя", що присвячений українським Захисницям та матерям загиблих Захисників;

представили нові структурні підрозділи з ветеранської політики у регіонах.

Під час VIІ Міжнародного ветеранського форуму Президент України Володимир Зеленський зазначив: “Вже традиція, мені здається, дуже важлива, що напередодні нашого свята незалежності України ми вшановуємо наших ветеранів – наших воїнів, українців і українок, які зробили й роблять усе, щоб зберегти нашу українську незалежність. І так само, як фактом нашої історії став героїчний український захист, фактом історії має стати й обов’язково стане українська перемога. І це має бути збереження нашої повноцінної державної незалежності, всієї нашої держави та справжньої нашої єдності, досягнутої в цей час, час єдності українського народу – збереження всього цього для всіх наших наступних поколінь українців”

Учасники Форуму вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих Захисників і Захисниць України.

Також з вітальним словом до гостей Форуму звернулися Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр оборони України Рустем Умєров, заступник Головнокомандувач Збройних Сил України, полковник Андрій Лебеденко, Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс, Тимчасово повірений у справах Посольства США в Україні Роберт Нідхем.

“Наш спільний обов’язок вшанувати героїв, створити для них широкий простір можливостей, зробити захисників рушієм змін не лише у війську, але й у цивільному житті”, — зазначив під час свого виступу Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

В.о. Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун у своєму виступі висловив вдячність усім українським Захисникам і Захисницям, які зі зброєю у руках наразі боронять нашу країну на фронті. А також нашим міжнародним партнерам – за всебічну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

“Ми всі разом працюємо заради справедливого і гідного майбутнього для наших ветеранів і ветеранок. Живі заслуговують на повагу, загиблі — на шану. А ми у боргу перед тими, хто віддав своє життя і здоров’я за свою країну”, — наголосив очільник Мінветеранів.

За його словами, нова команда Міністерства детально проаналізвувала помилки періодів з 2014 по 2019 рік і до сьогодні, задля того, щоб фундаментально підійти до формування та реалізації сучасної ветеранської політики.

“І все це на основі потреб, запитів, можливостей і спроможностей ветеранської спільноти. У нас є свій особистий досвід: + близько 20% команди Мінветеранів є УБД, колишні військовополонені, члени родин загиблих та сім’ї діючих військовослужбовців.

Ми проводимо дослідження та аналізуємо проблематику. Багато кейсів мають інститути громадянського суспільства. Чимало проектів реалізовано в громадах. Ми всі задіяні у цих процесах”, — зазначив Олександр Порхун.