Всесвітній економічний форум відкрив Global Government Technology Centre (GGTC Kyiv), щоб поширити практики GovTech в усьому світі. GGTC Kyiv стане другим у світі GovTech-центром після Берліна та 21-м Центром четвертої промислової революції (C4IR) у мережі Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У 2019 році ми почали будувати цифрову державу з головною ідеєю — створити найзручнішу країну для громадян. Запуск застосунку Дія докорінно змінив уявлення про те, як повинна відбуватися взаємодія з державою. Дія вже стала lovemark-брендом для українців і визнана однією з найкращих світових практик у сфері govtech. Не випадково Україна стала другою країною у світі, де запрацював Global Government Technology Centre (GGTC). Я пишаюся тим, що наш прогрес визнають на міжнародному рівні, і впевнений, що GGTC Kyiv стане осередком співпраці, інновацій та трансформаційних рішень у сфері цифрового врядування», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

GGTC Kyiv стане платформою для співпраці урядів, бізнесу, науковців, технологічних компаній і стартапів. Центр сприятиме впровадженню інноваційних рішень, обміну найкращими GovTech-практиками та реалізації спільних проектів. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами українські стартапи зможуть обмінюватися досвідом і прискорювати цифрові реформи в державному секторі по всьому світі.

«Центр в Україні підтримуватиме наші глобальні зусилля, спрямовані на розкриття величезного потенціалу цифрових технологій, щоб покращувати державні послуги та створювати нові можливості. Він стане каталізатором співпраці між державним та приватним секторами, сприяючи розвитку цифрових технологій та інновацій у такий критичний для України та Європи час», — зазначив керівний директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек.

У партнерстві із Центром четвертої промислової революції й GGTC Berlin GGTC Kyiv створить майданчик для комунікації та обміну досвідом, щоб розвивати GovTech-рішення по всьому світі. Застосовуючи технології АІ, IoT і блокчейн і фокусуючись на кібербезпеці, центр сприятиме розвитку інноваційної екосистеми з впливом на локальному й глобальному рівнях.

«Для Швейцарії честь бути поруч з Україною, яка формує майбутнє світового GovTech. Ми вважаємо однаково важливим як розвивати діджиталізацію, так і ділитися набутим досвідом та уроками, отриманими в цій сфері. Тому за підтримки Програми EGAP ми раді зробити свій внесок у створення GGTC Kyiv», — заявив Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

Основні напрями GGTC Kyiv:

GovTech Observatory — це майданчик для відстеження глобальних та національних тенденцій у сфері GovTech. Завдяки передовим дослідженням, зручним інструментам та партнерствам зі світовими експертами Observatory стане місцем для обміну знаннями та розвитку політики, що базується на даних.

Innovation Gateway — платформа для пошуку партнерів, пілотування та масштабування технологій в Україні з залученням глобальних інвестицій. Об’єднуючи ключові Центри у сферах AI, EdTech, Defense Tech, Semiconductors, BioTech, Green Tech, AUV та інших, GGTC Kyiv демонструватиме інноваційний потенціал України.

FutureGov Education — навчальний майданчик для лідерів державного сектору з адаптації новітніх технологій, як-от цифрові двійники й штучний інтелект. У партнерстві із CDTO Campus центр створить простір для експериментів, де лідери з усього світу зможуть тестувати й упроваджувати перспективні цифрові рішення.

«GGTC Kyiv — це глобальна платформа для співпраці та інновацій, де ми ділитимемося успіхами України в галузі цифрової трансформації та співпрацюватимемо з партнерами в усьому світі задля досягнення ефективних змін. Об’єднуючи цифрових лідерів, сприяючи передовим дослідженням та розвиваючи трансформаційні технології, ми прагнемо зміцнити мережі й удосконалити державні послуги», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.