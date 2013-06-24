У Києві відкрили «Простір реальних навичок» – сучасний освітній осередок з вивчення предмета «Захист України». Він обладнаний усім необхідним для якісного засвоєння навичок домедичної допомоги, цивільного захисту та інформаційної безпеки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Простір створено на базі Фахового коледжу інженерії, управління та землевпорядкування Київського авіаційного інституту – з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України, реалізовано благодійним фондом savED за фінансової підтримки «Київстар».

«Ми оновлюємо зміст предмета «Захист України» та осередки для навчання, щоб діти мали простори для здобуття актуальних знань та навичок, необхідних у нашій реальності. Тут діти не просто вчаться діяти в екстремальних ситуаціях – вони вивчають технології, опановують основи кібербезпеки, домедичної допомоги, цифрового захисту тощо. Це надзвичайно важливо в умовах технологічної війни», – зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У новому освітньому просторі діти зможуть поглиблено вивчати не лише теорію, а й брати участь у практичних заняттях з викладачами. Окремо в осередку проводитимуть заходи для професійного розвитку вчителів та зустрічі з батьківською спільнотою.

Скористатися простором можуть не лише студенти коледжу Київського авіаційного інституту, а й усі охочі, зокрема учні, студенти та освітяни з інших закладів освіти. Під час відкриття простору для перших відвідувачів серед студентів провели тренінг із тактичної медицини від БФ «Солом’янські котики».

«Простір, який сьогодні відкрили, є частиною експерименту з оновлення предмета “Захист України”, який ми розпочали рік тому. Ми повністю переосмислили зміст та форму навчальної дисципліни: ґрунтовно змінили освітню програму, усунувши все, що залишилося від радянського підходу, та оновили освітнє середовище. Станом на сьогодні в Україні створено вже понад 900 таких осередків – усі області, окрім міста Києва, долучилися до експерименту. Для Києва – це перший осередок, де буде проходити навчання за оновленою програмою. Сподіваюся, що не останній», – зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

В осередку є лекторій, функціональні зони для відпрацювання практичних навичок, а також облаштовано аудиторію з інтерактивними локаціями в укритті.

Простір реальних навичок у Києві створено з урахуванням усіх технічних вимог до облаштування, навчального обладнання та візуалізації. Ця ініціатива має не лише важливе освітнє значення, а й сприяє формуванню культури свідомого суспільства, обізнаного щодо правил надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. Автори проєкту напрацювали практичні рекомендації, якими можуть скористатись усі керівники закладів освіти для створення такого простору у своєму закладі.

На відкриття Простору в Києві також завітала Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова. За її словами, найкращими наставниками для молоді у напрацюванні практичних навичок у майбутньому стануть саме українці, які мають досвід захисту України від країни-агресора: «Ветерани й ветеранки – це ті, хто діяв у реальних умовах і можуть власним прикладом навчити не лише техніки, а й витримки, командної роботи, сили духу та відповідальності за кожне рішення. “Простір реальних навичок” – це не лише сучасні класи, а приклад того, як знання трансформуються в дії, що створюють відчуття безпеки, стійкості та готовності до викликів», – сказала Наталія Калмикова.