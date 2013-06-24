4 березня 2025 року, у Києві, вперше презентували повну оцінку стану ґендерної рівності за європейськими стандартами. Фінальні результати Індексу ґендерної рівності (ІҐР) представлені за участі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністра юстиції України Ольги Стефанішиної; Посла ЄС в Україні Катаріни Матернової та ін. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час заходу продемонстровано комплексний аналіз за шістьма ключовими сферами: робота, гроші, знання, час, вплив і здоров’я. Згідно з результатами, наша країна на 20-му місці серед рейтингу 27 країн ЄС + Україна за загальним балом ІҐР, демонструючи найближчі до середньоєвропейських показники у таких сферах, як «Здоров’я», «Гроші» та «Час».

«Держави ЄС постійно проводять оцінку у сферах відповідності фундаментальним принципам, верховенства права, прав людини, так само, як це відбувається зараз з Україною в межах переговорного процесу. Відповідно, надалі цей процес стане постійним для нас як повноправного члена Євросоюзу. Ще на початку підготовки до переговорного процесу, разом з Урядовою Уповноваженою з ґендерної політики, ми виступили з ініціативою, щоб, не чекаючи повного приєднання до ЄС, вже зараз провести оцінку впровадження ґендерної рівності за методологією держав-членів ЄС. Важливо, що Індекс наочно показує забезпечення рівності на рівні реалізації державних політик, дає повний спектр розуміння тих проблем і викликів, а також сильних сторін, що має Україна в ключових сферах життя», – зазначила Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина.

Високий результат у домені «Час», де показник України перевищує середній рівень ЄС завдяки активній залученості жінок та чоловіків до благодійної та волонтерської діяльності. Водночас залишається дисбаланс у сфері «Вплив» – жінки недостатньо представлені на керівних посадах.

Серед позитивних зрушень відзначено й прогрес в імплементації Стамбульської конвенції, що посилює боротьбу з ґендерно зумовленим насильством. Ратифікація Україною конвенції у 2022 році стала важливим кроком у посиленні захисту постраждалих та розширила механізми боротьби з насильством.

«Хоча нам легко зараз говорити про важливість ґендерної рівності та європейської інтеграції, необхідно пам’ятати про реальні життя, які стоять за статистикою — жінок, які так багато втратили під час війни. Поступ України у впровадженні ґендерної рівності, від ратифікації Стамбульської конвенції до прогресивного законодавства для її практичної імплементації, є яскравим прикладом для Європи. Проте нещадні наслідки війни продовжують позначатись на найбільш вразливих, зокрема, жінках, що стикаються з усе новими труднощами. Перший український Індекс ґендерної рівності відіграватиме вирішальну роль у формуванні обґрунтованої та узгодженої політики, спроможної вирішити ці потреби. Невдовзі, 27 березня, захід у Києві надасть майданчик для відвертого обміну думками між жінками-лідерками та тими, хто найбільше потребує нашої підтримки, адже справжній прогрес вимагає наявності як політик, так і щирої мотивації до дій», – наголосила Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Учасники заходу (заступниці міністрів, народні депутатки, представники органів державної влади та міжнародних організацій) обговорили, як Індекс може сприяти реформам та інтеграції України в ЄС, а також його роль у післявоєнному відновленні.

Зауважимо, розрахунок ІҐР для України тривав 1,5 роки. Наступним кроком стане посилення спроможності державних органів у застосуванні європейської методології збору та аналізу даних, а також інституалізація українського Індексу та його розрахунок на постійній основі. Це дозволить ефективніше оцінювати прогрес у сфері рівності та формувати нову демократичну політику на основі цих даних.

«Ми дуже пишаємось тим, що Україна стала першою країною, яка розрахувала Індекс під час активної фази війни. Хоч і не всі показники можна було обрахувати через виклики, пов'язані з війною, однак наші експерти з Інституту демографії розробили методологію, що дозволила заповнити прогалини у відсутніх даних. Європейський інститут ґендерної рівності підтвердив коректність наших обчислень і відповідність стандартам, тому ми сподіваємось продовжувати використовувати цей інструмент у майбутньому та затвердити його на державному рівні», – заявила директор Українського Жіночого Фонду Олеся Бондар.

Участь в обговоренні Індексу також взяли: заступник Голови Державної служби статистики Ірина Жук; заступник Міністра закордонних справ Мар'яна Беца; заступник Міністра соціальної політики Ірина Постоловська; народний депутат Марина Бардіна, керівник відділу співробітництва Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Маркус Коль та інші.

Підготовка Індексу стала можлива завдяки підтримці ЄС та зусиллям команди Українського Жіночого Фонду, Державної служби статистики України за сприяння Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України й апарату Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики. Захід організовано коштом Європейського Союзу в межах проекту «Мережа ґендерних аналітичних центрів: посилення спроможності задля розробки передових політик, оцінки впливу, стратегічної адвокації та сфокусованих комунікацій щодо політик», що реалізовує Український Жіночий Фонд.

Довідково

Індекс ґендерної рівності – це інструмент, який вимірює стан рівності між жінками та чоловіками у ключових сферах життя. Він розроблений Європейським інститутом ґендерної рівності (EIGE) та використовується в країнах ЄС з 2013 року для оцінки прогресу в сфері ґендерного балансу та вдосконалення державних політик, а також є важливим елементом стратегій євроінтеграції.