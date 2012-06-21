Киян запрошують долучитися до увічнення пам'яті першого космонавта України Леоніда Каденюка.
Для цього на сайті Київради створили петицію щодо перейменування вулиці Московської у Печерському районі (якою він часто ходив) на вулицю космонавта Каденюка.
«Перший космонавт незалежної України, герой України Леонід Костянтинович Кадеюк – справжній патріот України. Завдяки йому весь світ побачив прапор України і почув гімн України з космоса. Він дуже гідно представляв Україну за її межами, – зазначають автори петиції.