13 квітня, у День працівника оборонно-промислового комплексу України, у київському сквері імені Петра Болбочана відбулося урочисте закладання каменя Монумента пошани загиблим зброярам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У заході взяли участь Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, Радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, Генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, представники вітчизняного ОПК.

«Наші оборонні заводи виробляють дедалі більше озброєння. Це, без сумнівів, ворог відчуває на собі й завдає ударів по наших підприємствах. Часом обстріли забирають найцінніше, що має оборонка, – життя наших зброярів. Ми не забудемо цю величезну жертву, ми пам’ятаємо кожного з них», – сказав на урочистостях Герман Сметанін.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення загинули 234 працівники оборонно-промислового комплексу України, 41 людина зникла безвісти, а 120 зброярів загинули, захищаючи країну на полі бою.

«Зброярі, які загинули, працюючи для фронту, — це люди, завдяки яким тримається оборона, завдяки яким наша армія має силу, а країна — шанс на перемогу. Це не просто імена, викарбувані в камені. Це руки, які створювали зброю, модернізували техніку, ремонтували під обстрілами. Вони воювали не зі зброєю в руках, але з не меншим героїзмом і самопожертвою», – зазначив Генеральний директор АТ «УОП» Олег Гуляк.

Через рік у сквері імені Петра Болбочана має постати Пам’ятник українським зброярам, що загинули в російсько-українській війні.