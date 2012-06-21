Американські законодавці наполягають на рішучіших кроках для протидії російській агресії. Про це повідомляє Reuters. Члени Конгресу, в якому обидві палати контролюють республіканці, закликали, зокрема, до розроблення нового законодавства та санкцій, щоб покарати Росію за анексію Криму, участь у громадянській війні в Сирії та здійснення кібератак для впливу на американські вибори. З цього приводу у трьох комітетах Конгресу відбулися слухання, під час яких законодавці розкритикували чиновників адміністрації президента Трампа за те, що вони мало докладають зусиль задля впливу на політику Росії. За словами голови Банківського комітету, який відповідає за санкційну політику, сенатора-республіканця Майка Крапо, нечасто трапляється, що Конгрес спільно діє в такий потужний спосіб. Але Конгрес змушений це робити, бо Росія є загрозою на багатьох рівнях. Проте експерти вважають, що голосування щодо нових санкцій проти РФ не відбудеться до проміжних виборів до Конгресу США, які заплановано на 6 листопада.
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