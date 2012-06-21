Вчені зУніверситету Кагосіма в Японії з'ясували, що навколо надмасивних чорних дір можуть виникати незвичайні планети. Про новий клас небесних об'єктів коротко розповідає видання Science Alert.
Згідно з розрахунками, десятки тисяч планет з масою, яка в десять разів перевищує масу Землі, можуть формуватися в межах 10 світлових років від чорної діри. Вони утворюються з аналога протопланетного диска, що складається з пилу і газу. Мікроскопічні частинки, покриті льодом, злипаються одина з одною за рахунок електростатичних сил, в результаті утворюються великі небесні тіла, зростання маси яких триває за рахунок сили гравітації.
Протопланетні диски навколо чорних дір містять у мільярди разів більше речовини, ніж протопланетні диски навколо зірок. Крім того, відсутній так званий бар'єр радіального дріфту. Цей феномен виникає, коли зародок планети накопичує стільки маси, що її орбіта перестає бути стабільною, і вона починає переміщатися до зірки. Однак в диску навколо чорної діри швидкість радіального дрейфу буде незначною порівняно зі швидкістю обертання диска. Інерція орбітального обертання буде досить велика, щоб утримувати планети від міграції у бік чорної діри.
Планети також можуть формуватися в зовнішніх шарах диска, де щільні хмари пилу захищають їх від руйнівного впливу випромінювання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»