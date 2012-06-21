«Людина у просторі степу. Епоха каменю. Епоха бронзи». Погодьтеся, сама назва археологічної виставки, яку відкрито у Донецькому обласному краєзнавчому музеї, змушує жителів Краматорська і гостей міста знайти час, щоб відгукнутися на запрошення і більше дізнатися про прадавнє минуле свого краю. А ті, хто вже встиг побувати в музеї, нітрохи не шкодують: серед експонатів можна побачити керамічний посуд, бронзові знаряддя праці та прикраси, які наші предки використовували кілька тисяч років тому.
Особливу увагу привертають знахідки археологів, які підтверджують існування гірничо-металургійного центру, що працював не на місці сучасних металургійних промислових велетів Донеччини, а поблизу Бахмута. Не оминають відвідувачі й зібрання різноманітних палеонтологічних експонатів, серед яких щелепа тодішнього гігантського аборигена цих степів — волохатого мамонта.
За словами вченого секретаря обласного краєзнавчого музею Дмитра Білька, виставку організували з огляду на велику кількість цікавих знахідок, що стосуються цієї епохи, які останнім часом археологи виявили, працюючи в полі. Співробітники закладу вирішити поєднати давню й нинішню епохи, запропонувавши відвідувачам сучасні технології, завдяки яким є змога зазирнути в давнє минуле. Наприклад, можна скористатися планшетами з навушниками і переглянути й послухати пізнавальні ролики про оброблення каменю в епоху палеоліту чи про роботу давніх металургів поблизу нинішнього Бахмута. Виявляється, вони вели цей промисел задовго до того, як сюди, в безлюдний степ, приїхав британський підприємець Джон Юз і збудував тут металургійний завод.