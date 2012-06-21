Підприємниця Олеся Ізуіта за сприяння проєктуUSAID «Економічна підтримка Східної України» об`єднала молодь у дитячому розважальному центрі. «Там у нас проводилися свята та різноманітні заходи. Та я бачила, що до мене у дитячий центр приходили підлітки. Вони стояли біля дверей, їм просто нікуди було піти у Кремінній. Так у центрі для дітей з’явилося місце для молоді, де вони могли збиратися, генерувати якісь ідеї», – розповідає вона.
Тож на базі центру з літа розпочала роботу ще й громадська організація «Чарівний пендель», до якої уже увійшли 27 підлітків 15-21 років. Наразі вони реалізують проєкт «Кремінна – найчистіше місто Луганської області».І цими вихідними у Кремінній молоді люди разом з представниками міської влади прибирали узбережжя річки Красна.
Можливість покращити загальний стан водної артерії, провести заходи по розчищенню та відновленню гідрологічного режиму річки Красної з'явилася завдяки фінансовому ресурсу з обласного бюджету, передбаченому Регіональною програмою розвитку водного господарства Луганської області.
Загалом підлітки, яких об'єднав «Чарівний пендель», наразі навчаються онлайн у таборі «БУРLAB» соціальному підприємництву. І у серпні планують поїхати до цього табору в Карпатах, а для плідного спілкування з однолітками вже написали проєкт на подрібнювач пластику, щоб переробляти сміття і заробити гроші на свої ініціативи.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»