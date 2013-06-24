Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова Президента України Володимира Зеленського про те, що Київ пропонував провести зустріч із Путіним у Казахстані та у низці інших країн.

За словами Пєскова, до того, як було висунуто пропозицію щодо Казахстану, Україна пропонувала країни, які буцімто «абсолютно неприйнятні» для Росії як місце зустрічі.

Як приклад, він навів Швейцарію та Австрію, зазначивши, що вони «де-факто вже не є нейтральними».

При цьому чіткої відповіді на питання щодо можливості зустрічі в Казахстані Пєсков не дав.

Речник Кремля також традиційно звернувся до погроз на адресу України. «Динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра та післязавтра позиції будуть набагато гіршими», - сказав він.

Окрім цього, Пєсков заявив, що навколо Росії «йде війна», яку «треба виграти».

«Слухайте, йде війна... Те, що відбувається довкола нас, це війна. Нині найгостріший етап війни. Вона досить доленосна. Нам потрібно її виграти заради наших дітей, заради наших онуків, заради їхнього майбутнього», - сказав Пєсков.

Також він відкинув твердження президента США Дональда Трампа про те, що Росія є «паперовим тигром». «Росія – не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів немає», - сказав Пєсков.

Він також сказав, що глава МЗС Росії Сергій Лавров зустрінеться у середу з держсекретарем США Марко Рубіо в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що з огляду на ситуацію, в якій перебуває Росія, Україна здатна повернути всі території, захоплені країною-агресоркою.

Він зауважив, що росія вже три з половиною роки «безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше тижня». Це, за його словами, не додає Росії престижу та робить її схожою на «паперового тигра».

Президент Володимир Зеленський заявив у інтер'ю Fox News, що Путін уникає прямих зустрічей, оскільки боїться конкретних результатів.

«Ми пропонували різні нейтральні країни: Туреччину, Саудівську Аравію, Катар, Австрію, Швейцарію. Ми готові», – наголосив він, також згадавши Казахстан.

Джерело: Укрінформ