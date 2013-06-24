Протягом трьох тижнів у Кривому Розі працювали 19 додаткових команд, які прибули з областей України. Це більш як 130 людей з додатковим спецобладнанням. На сьогодні технічно до опалення в місті підключено усі будинки — за короткий період часу виконано надскладну роботу на тепломережах. Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Бригади працювали цілодобово в режимі нон-стоп. Попри завершення основних робіт через зношеність системи тепломереж у деяких будинках трапляються пориви. Мешканці повідомляють про недостатню температуру в окремих оселях. Це пов’язано з аваріями — їх локально усувають бригади Нафтогазу. Температура у квартирах зростатиме після ліквідації цих пошкоджень. Роботи триватимуть, доки стабільне теплопостачання не буде налаштовано в кожному будинку», — зазначив Олексій Кулеба.

Заступник міністра Тимур Ткаченко подякував ремонтним бригадам, які працювали, щоб якнайшвидше підключити будинки до тепла.

«Спільними зусиллями вдалося стабілізувати мережі в місті, вже відбувається штатна робота. Підключено до тепла більш як 1000 будинків, які до цього протягом опалювального сезону не були з теплопостачанням. Проте потрібно розуміти, що системи дуже зношені, а ми опрацьовуємо скарги містян і продовжуємо роботу», — зазначив Тимур Ткаченко.

У найкоротші строки місцева влада, представники Криворізької теплоцентралі та НАК «Нафтогаз України» мають розробити програму модернізації теплових мереж на 2025 рік з визначенням джерел фінансування. Розпочинається підготовка до реалізації схеми розподіленої генерації електричної та теплової енергії, яка підвищить стійкість енергосистеми в умовах викликів, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.