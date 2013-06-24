Це дев’ятий такий осередок у Дніпропетровській області, облаштований за принципами безбар’єрності, що підтримуватиме ментальне здоров’я українців.Сюди може звернутися кожна людина і отримати безплатну психологічну допомогу.

Першого дня роботи місцеві жителі взяли участь у групових заходах центру: занятті для батьків «Ненасильницьке спілкування з дітьми», арттерапії з техніками самодопомоги, а також тренінгах «Шлях воїна. Життєві історії» та «Особливості комунікації з військовослужбовцями».

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, поспілкувавшись із представниками громади, командою простору та його відвідувачами, відзначила важливість ЦЖ.

«Люди, які звертаються сюди по допомогу, дуже потребують спілкування. Саме такі простори можуть дати необхідну підтримку. І тут важливо напрацювати єдиний підхід — згуртуватися на базі спільних цінностей, таких, як наші діти, саморозвиток, майбутня перемога тощо»,— підкреслила вона.

Нині до центрів життєстійкості найчастіше звертаються вимушені переселенці, родичі військовослужбовців, ветерани та ветеранки, сім’ї з дітьми. Роботу у просторах організовано так, що спершу людина відвідує індивідуальну консультацію з фахівцем, а потім долучається до групових занять. Такий формат найефективніший для психологічного відновлення людини після кризових ситуацій.

Нагадаємо: центри життєстійкості створено для того, щоб допомогти українцям відновлюватися після травматичних подій, повертатися до активного життя, долучатися до ініціатив своєї громади. Проєкт пілотний, його реалізують у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я першої леді Олени Зеленської. У 22 областях України вже працюють центри життєстійкості, їх 163. У планах — збільшити цю кількість до понад 200, повідомляє Міністерство соціальної політики.