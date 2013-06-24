У Кропивницькому запрацював регіональний офіс «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону. Відкриття офісу відбулося за участі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко, заступника Міністра економіки України Тетяни Бережної та директора Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У цьому офісі підприємці можуть отримати інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів, подачі документів на гранти та інші програми підтримки малого і мікробізнесу.

«Ми продовжуємо відкривати офіси «Зроблено в Україні» для малого і мікробізнесу в різних регіонах України. У вашій області таких планується три — на базі Кропивницької філії обласного центру зайнятості, а ще в Олександрії та Новоукраїнці. Там бізнес може отримати консультації від того, як податися на гранти, чи написати бізнес-план, до того, як промаркувати товари», – наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, цього року Уряд реалізує цілу низку програм з підтримки бізнесу, зокрема «Доступні кредити 5-7-9», гранти на переробку з можливістю отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток виробництва, іпотечна програма єОселя. Крім того, Уряд запустив програму розвитку інфраструктури індустріальних парків, програму підтримки проектів із значними інвестиціями та інші.

«У цьому році на програми підтримки бізнесу ми заклали до бюджету понад 45 мільярдів гривень. Це рекордна сума за останні роки. Для Кіровоградської області на цей рік передбачили 850 мільйонів гривень. Наша мета як на регіональному, так і загальнонаціональному рівні – змінити структуру економіки й збільшити частку переробки, адже у світі немає прикладів успішних сировинних держав», – розповіла Юлія Свириденко.

Також в офісі можна отримати консультації щодо програм, які супроводжує безпосередньо служба зайнятості: гранти «Власна справа», гранти для ветеранів/ветеранок та другого з подружжя, компенсація за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, ваучери на навчання працівників, програми навчання та перенавчання у центрах профтехосвіти, кваліфікована допомога із пошуком та підготовкою кадрів та інші.

Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що в Кіровоградській області підприємці вже отримали 67 млн грн на реалізацію мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу, ще 12 млн грн грантових коштів отримали учасники бойових дій або їхні подружжя. Також обласна служба зайнятості в 2024 році вже видала понад 350 ваучерів на навчання та близько 700 безробітних пройшли профнавчання.

Довідково

Офіси «Зроблено в Україні» – це складова політики Уряду з підтримки українських виробників. Зокрема, пріоритет Уряду у цьому році на стимулюванні виробництва, залученні інвестицій у реальний сектор та збільшенні обсягів несировинного експорту.

Щодо програм підтримки для середнього бізнесу, фахівці центрів «Зроблено в Україні» зможуть перенаправити підприємців до профільних установ.

Офіс на Кіровоградщині працюватиме на базі Кропивницької філії обласного центру зайнятості за адресою: м. Кропивницький, вул. Є. Маланюка, 15.