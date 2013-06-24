За оперативними даними Державної казначейської служби, за квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 274,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

40,6 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

29,7 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

27,6 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано – 13,0 млрд грн);

24,2 млрд грн – акцизного податку;

5,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

4,0 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3,2 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 114,3% (+10,4 млрд грн), Державною митною службою – 92,0% (-4,6 млрд грн).

Крім того, у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від НБУ, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету в квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 69,2 млрд гривень.

У цілому, за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 336,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-квітень 2025 року:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 856,3 млрд гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

159,5 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

112,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 168,2 млрд, відшкодовано – 55,5 млрд грн;

107,2 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

105,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

84,2 млрд грн – акцизного податку;

16,5 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

11,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 113,2% (+46,4 млрд грн), Державною митною службою – 97,1% (-6,2 млрд грн).

Поряд із Національним банком України, який у квітні цього року перерахував до державного бюджету 63,9 млрд грн свого прибутку, ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 167,0 млрд гривень.

У цілому, за підсумками січня- квітня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 262,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 1 550,4 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 184,8 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-квітні 2025 року склали 202,9 млрд грн, з яких 54,9 млрд грн надійшло у квітні.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2025 року становили 604,0 млрд грн, або 104,0% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 154,0 млрд грн, з них 35,3 млрд грн — в іноземній валюті (642,0 млн дол. США та 188,8 млн євро).

При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 77,3 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 450,0 млрд грн (або близько 10,8 млрд дол. США), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 293,0 млрд грн (або близько 7,0 млрд дол. США), зокрема:

221,0 млрд грн (5,0 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);

72,0 млрд грн (1,3 млрд СПЗ, що еквівалентно 2,5 млрд канадських доларів) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);

138,3 млрд грн (3,1 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

16,5 млрд грн (300,5 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

2,1 млрд грн (50,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE).

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2025 року склали 225,2 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування – 92,5 млрд грн (73,6% плану).