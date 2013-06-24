За оперативними даними (на 16:00 30.04), у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,2 млрд грн, зокрема: 29,2 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 27,0 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 40,0 млрд грн, відшкодовано 13,0 млрд грн); 15,7 млрд грн — акцизний податок;5,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств; 3,5 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 53,2 млрд грн.

Крім того, у квітні до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від НБУ, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її радою НБУ перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, які Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів) обсягом 69,2 млрд грн.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 332,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 48,4 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Джерело: Міністерство фінансів