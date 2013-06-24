У квітні фермери, що долучилися до державної програми компенсацій розмінування земель сільгосппризначення отримали у використання понад 295 га очищених угідь. Усього ж із початку програми оператори протимінної діяльності (ПМД) провели роботи та повернули фермерам у використання майже 1400 га земель, звільнених від мін та снарядів, що не вибухнули. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Робота з посилення спроможностей у сфері протимінної діяльності, яку ми проводили останні роки спільно з партнерами дає результат. Сьогодні маємо 87 сертифікованих операторів, понад 250 одиниць техніки для розмінування. Це дає можливість активно працювати над розмінуванням сільгоспземель за програмою компенсації. У квітні ми запустили інформаційно-роз’яснювальну кампанію, яка допоможе фермерам, що потребують очищення своїх земель, долучитися до участі в програмі», — зазначив заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Вся потрібна інформація для фермерів, що хотіли б узяти участь у держпрограмі компенсації розмінування зібрана на сайті. Нагадаємо, що цього року на компенсацію розмінування земель сільгосппризначення в Держбюджеті закладено 3 млрд грн.

У квітні також тривала робота з посилення спроможностей України у сфері ПМД. Зокрема, в Женеві відбувся воркшоп, організований Мінекономіки та Женевським міжнародним центром з гуманітарного розмінування (GICHD) за підтримки Канади, Німеччини, Японії та Швейцарії. Понад 100 учасників заходу – представники урядів України та країн-партнерів, міжнародних організацій, операторів ПМД обговорили питання координації зусиль з очищення України та прискорення реалізації Національної стратегії України з питань протимінної діяльності.

Пришвидшити очищення українських земель покликаний також збір $1,5 млн на очищення обʼєктів у трьох областях України, оголошений у квітні Мінекономіки у співпраці з Центром гуманітарного розмінування на платформі UNITED24.