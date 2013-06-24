У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початкувикористання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 36 213 кредитів на загальну суму 116,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на 1 травня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 672 кредити на суму 65,5 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 29,9 млрд гривень. Це близько 68 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

У квітні укладено 1 130 кредитних договорів на суму понад 4,3 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «Приватбанк»: 12 299 кредитів на загальну суму 20,4 млрд грн, що становить 58 % від ліміту таких гарантій, наданих банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 3 012 кредитів на 11,3 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 830 кредитів на 9,3 млрд (66 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві – 2 177 кредитів на 7,8 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 458 кредитів на 4,8 млрд грн;

у Львівській області – 1 651 кредит на 4,8 млрд грн;

у Київській області – 1 134 кредити на 3,9 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: