У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початкувикористання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 46 781 кредит на загальну суму 151 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За час дії воєнного стану видано 41 632 такі кредити на 140,5 млрд гривень.

У квітні підприємці отримали 1 150 кредитів на 4,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд гривень.

Станом на 1 травня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 22 211 кредитів на 76,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 34,3 млрд гривень. Це 66 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк – 14 962 кредити на загальну суму 22,6 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 3 055 кредитів на 11,1 млрд грн (53 % від ліміту банку);

Укргазбанк – 932 кредити на 10,4 млрд грн (71 % від свого ліміту);

ПУМБ – 707 кредитів на 7,6 млрд грн (76 % від свого ліміту);

Укрексімбанк – 480 кредитів на понад 7,3 млрд грн (78 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 718 кредитів на загальну суму 10,3 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області – 1 843 кредити на 6,1 млрд грн;

у Львівській – 1 839 кредитів на 5,7 млрд грн;

у Харківській – 830 кредитів на 5,1 млрд грн;

у Київській – 1 487 кредитів на 4,6 млрд грн;

в Одеській – 1 414 кредитів на 4,3 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: