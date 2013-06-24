У рамках Стратегії розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну планується турне у деякі країни регіону міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та візит першої віцепрем’єрки Юлії Свриденко з українською делегацією.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець. Вона зазначила, що Україна встановила дипломатичні відносини з країнами Латинської Америки від початку незалежності, але «за останніх 15-17 років ми втратили темп».

У цьому контексті Боровець поінформувала, що товарообіг із країнами регіону загалом упав майже вдвічі. До візиту Володимира Зеленського на інавгурацію президента Аргентини останні контакти на рівні глави держави були у 2012 році. А минулорічна поїздка в Латинську Америку Дмитра Кулеби стала першим візитом міністра закордонних справ з 2013 року. Дипломатична присутність України у Латинській Америці доволі скромна - там діє лише шість українських посольств, а кожен з послів відповідає за декілька країн.

«Саме тому ця Стратегія і була потрібна… Вона розрахована на п’ять років. Щороку ми робитимемо певний зріз, наскільки ми просуваємося, і, можливо, вносити якісь корективи, бо геополітична ситуація дуже стрімко розвивається… Будуть чіткі KPI - це і збільшення кількості візитів, і повернення на довоєнні показники товорообігу, а, можливо, навіть збільшення, це й інвестиції, можливо, спільні виробництва чогось, культурні ініціативи», - сказала заступниця міністра.

Вона додала, що «це не якісь абстрактні речі», це все можна, умовно кажучи, порахувати і покласти в якусь «скарбничку» відносин.

Коментуючи плани з реалізації Стратегії на поточний рік, Боровець поінформувала, щонаразі планується турне міністра у «певні країни», які - вона не назвала, бо «все ще може змінитися».

«Уже на стадії узгодження дат з партнерами планується візит першої віцепрем’єрки Юлії Свириденко з українською делегацією у декілька країн Латинської Америки. Ми сподіваємось, що він дасть старт широкому діалогу високого рівня з питань політики, економіки, інвестицій», - зазначила Боровець.

Джерело: Укрінформ