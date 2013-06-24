У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) прийняла рішення про заборону з 9 червня трансляції 80 російських телеканалів, що залишилися та які ще можна було дивитися на території республіки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер NEPLP.

«Вирішено заборонити поширення на території Латвії, виключити з числа тих, що ретранслююються в країні, 80 російських телеканалів. Вони не можуть повернутися на територію Латвії, аж поки росія не припинить агресію проти України. Телеканали буде виключено з латвійського інформаційного поля з 9 червня», - йдеться у повідомленні.

Голова NEPLP Іварс Аболіньш пояснив, що рішення ухвалювали, спираючись на нову законодавчу норму. Вона передбачає, що у Латвії не можуть працювати телеканали, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни. Відповідно під припиненням російської агресії проти України мається на увазі не лише припинення війни, а й повне відновлення її територіальної цілісності.

Тепер під заборону потрапили розважальні російські канали, такі як E TV», «Ілюзіон+», «Кіно24», «Мир ТВ», «Полювання та риболовля», «Перець», «Російський Ілюзіон» та інші.

Рішення про блокування російських каналів - зокрема розважальних - NEPLP ухвалив на початку березня. Компанія Global Media, яка займається ретрансляцією цих телеканалів у Латвії, подала позов з проханням призупинити його. 29 квітня Адміністративний суд Латвії вирішив тимчасово повернути в ефір російські телеканали «THT - Комеді», «TNT4 International», «П'ятниця», «KHL TV Channel» та «TNT Music», пояснивши своє рішення тим, що NEPLP не зміг аргументувати, як розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії. NEPLP оскаржив це рішення у суді вищої інстанції.

26 травня Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про електронні ЗМІ, які наділяють NEPLP правом обмежувати іноземні програми, якщо їх виробляють у державах, що загрожують суверенітету інших країн.

24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування українських міст та сіл.

Після початку війни росію було піддано масштабним санкціям з боку світової спільноти.