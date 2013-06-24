За оперативними даними (станом на 16:00 31.07.) у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 67,2 млрд грн, у тому числі:

23,7 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 34,3 млрд грн, відшкодовано – 10,6 млрд грн);

19,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

12,7 млрд грн – акцизний податок;

5,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

4,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,9 млрд гривень.

Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить близько 105 %.

У цілому, за оперативними даними за підсумками липня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 165,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, близько 40,3 млрд грн (станом на 30 липня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни.