Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Липень після оголошеного наприкінці місяця так званого перемир’я і «режиму тиші» викликає асоціації із черговим припинення вогню, хоча насправді це не зовсім відповідає дійсності. За офіційною інформацією з штабу операції Об’єднаних сил, протягом місяця з боку підрозділів проросійських найманців та «відпускників» на лінії зіткнення зафіксували 343 обстріли. Для порівняння: у червні їх було трохи менше – 337, а у травні більше – 355.
На жаль, знову не обійшлося без втрат: 8 загиблих українських бійців і 45 поранених. Шість захисників України загинули в Донецькій області, ще двоє у сусідній Луганській. Серед тих, хто поповнив жалобний список, найстаршому 41 рік, а наймолодшому всього 18.
До речі, від початку введення 27 липня режиму повного припинення вогню в районі проведення ООС з боку незаконних збройних формувань, активно підтримуваних РФ, вже зафіксовано 14 обстрілів. Зокрема у минулу неділю бойовики двічі гатили по українських позиціях із автоматичного станкового гранатомета.