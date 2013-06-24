За даними Державної казначейської служби, за липень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 118,2 млрд грн. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок:

38,4 млрд грн — податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

21,3 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 34,8 млрд, відшкодовано 13,5 млрд грн);

19,9 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

18,6 млрд грн — акцизного податку;

5,5 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

4,6 млрд грн — рентної плати за користування надрами;

3,7 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,7%, Державною митною службою — 94,3%.

Загалом за підсумками липня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 169,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За даними Державної казначейської служби, за січень — липень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 031,6 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

262,3 млрд грн — податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

153,0 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

153,3 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 236,9 млрд, відшкодовано 83,6 млрд грн;

117,0 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

109,7 млрд грн — акцизний податок;

64,6 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;

28,0 млрд грн — рентна плата за користування надрами;

27,6 млрд грн — ввізне та вивізне мито.

Виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 110,9% (+58,3 млрд грн), Державною митною службою — 105,2% (+16,4 млрд грн).

Разом з Національним банком України, який у квітні цього року перерахував до державного бюджету 38,6 млрд грн свого прибутку, ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, котрі Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів), — 40,3 млрд грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування в січні — липні 2024 року становили 301,7 млрд грн, з яких 45,5 млрд грн надійшло в липні.

Загалом за підсумками січня — липня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 485,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. За січень — липень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 2 247,6 млрд грн, зокрема загального фонду — 1808,0 млрд грн.

Джерело:

Міністерство фінансів