Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Повідомлення про те, що в однопід’їздному триповерховому житловому будинку спостерігається обвал штукатурки та тріщини стін надійшло до Служби порятунку «101» Лисичанська о четвертій ранку. Прибувши до місця виклику рятувальники побачили, що в одному крилі будівлі просіло міжповерхове перекриття. Довелося евакуювати усіх мешканців будинку, а це шість десятків людей, з яких 22 – діти. Добре, хоч ніхто не травмувався, обійшлося й без серцевих нападів чи інфарктів. Рятувальники розгорнули намет для тимчасового притулку жителів аварійного будинку, поки не вирішать куди їх розселяти. Почали варити кашу у польовій кухні, аби нагодувати постраждалих. Люди забирали з квартир цінні речі, домашніх тварин – кожен рятував найдорожче.
На об'єкт прибула комісія фахівців, щоб з'ясувати причини та оцінити наслідки ситуації. Попередньою причиною руйнування будинку в Лисичанську названо несанкціоновану каналізаційну врізку в одній із квартир, через яку сталося затоплення вентиляційної шахти каналізаційними стоками.
За словами голови Луганської ОДА Віталія Комарницького, для сімей, чиє житло небезпечне для проживання, вже знайдено тимчасове помешкання для відселення з аварійного будинку.
У міськраді провели позачергове засідання Лисичанської комісії з питань ТЕБ та НС. З'ясувалося, що ця будівля, котра була зведена у 1944 році, уже визнана аварійною майже сім років тому. Створено штаб з ліквідації наслідків аварійної ситуації. Ухвалено рішення провести повну експертизу будинку, а на час виконання робіт вирішено тимчасово заборонити проживання у правому крилі споруди та організувати тимчасове поселення його мешканців. Будуть переписані номери квартир цієї частини будівлі, споруду бере під охорону поліція, а допуск мешканців до квартир буде здійснюватися з дозволу керівника штабу з ліквідації наслідків аварійної ситуації. Попередньо, комісія визнала небезпечними для проживання три квартири. Нині в частині осель відновили електропостачання, тож кілька родин вирішили повернутися до своїх осель – туди, де немає критичної небезпеки.