Для захисту лісів працівники держпідприємства «Виноградівський лісгосп», що на Закарпатті, одними з перших упроваджують безпілотний літальний апарат — квадрокоптер. Придбавши, тут провели його тестування. Він розвиває швидкість до 72 км/год. і може перебувати у повітрі 30 хвилин. Сучасна камера може знімати відео високої якості й робити серійну фотозйомку зі швидкістю 14 кадрів за секунду. Це дає змогу розгледіти навіть найменші ознаки лісової пожежі й визначити її координати. Керування дроном здійснюється у режимі онлайн через Wi-Fi за допомогою смартфона або планшета. Дальність управління безпілотником становить 7 кілометрів.
— За допомогою квадрокоптера можемо набагато швидше виявити лісову пожежу, її джерело й площу, а також координувати гасіння з мінімальними втратами, — сказав провідний інженер з охорони та захисту лісу цього підприємства Владислав Білак.
Безпілотник може відстежувати стан лісів, зокрема слугувати для охорони лісу від незаконних рубок і браконьєрства, створення електронних карт, а також проведення ревізій лісових обходів.
Відомо, що безпілотники використовують для охорони лісів у багатьох країнах. У США, Малайзії та Індонезії вони слугують для захисту земель і біовидів, які там мешкають.