У листопаді 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 6,4 млрд доларів США пільгового зовнішнього фінансування:

4,8 млрд доларів США – кредит від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від Сполучених Штатів у розмірі 1,6 млрд доларів США та коштів від інших партнерів з розвитку;

1,35 млрд доларів США – грант від Сполучених Штатів;

235 млн доларів США – пільгове фінансування від Японії;

100 млн доларів США – позика від Республіки Корея;

10,8 млн євро – грант від Норвегії з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кредит у розмірі 4,8 млрд доларів США було залучено через проект Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Кошти спрямовуються на компенсацію основних соціальних та гуманітарних видатків.

Грант від США надійшов через PEACE in Ukraine на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

235 млн доларів США пільгового фінансування від Уряду Японії залучено в рамках нових системних проектів Світового банку “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво” (RISE) – 130 млн доларів США та “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN) – 105 млн доларів США.

Також у листопаді до Державного бюджету України надійшло перше пільгове фінансування від Уряду Республіки Корея. Кошти спрямовуються на підтримку соціальних послуг.

10,8 млн євро надійшли у межах проекту Світового банку PEACE in Ukraine на відшкодування соціальних видатків, зокрема, пенсій.

Міжнародна підтримка є вагомим внеском у підтримку фінансової стабільності країни в умовах воєнного стану. Загалом від початку повномасштабної війни пряма бюджетна допомога сягає 105,9 млрд доларів США.

Зазначимо, що разом із проектом USAID SOERA та DBS Audit Activity, здійснюється моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках проекту PEACE in Ukraine.