За оперативними даними (на 16:00 29.11), у листопаді 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 216,2 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками листопада надходження платежів від Державної податкової служби становили 106,1 млрд грн, в тому числі:

44,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

21,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

20,3 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 35,1 млрд, відшкодовано – 14,8 млрд грн);

11,8 млрд грн – акцизний податок;

4,4 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 49,3 млрд гривень.

Крім того, у листопаді в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine) до загального фонду державного бюджету надійшло 56,4 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів) від США.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками листопада 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 290,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 39,4 млрд грн (станом на 28 листопада) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни.