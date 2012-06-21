Зворушлива — до щему в серці та клубка у горлі. Такою була в Луцьку прем’єра вистави про дівчинку, батько якої загинув на Майдані.
Мистецький соціальний проект «Мій тато став зіркою» (за однойменною оповіддю Галини Кирпи) у Волинському обласному академічному театрі ляльок презентували до Дня Гідності та Свободи. Втілила його в життя театральна студія Наталії Журавльової за підтримки Луцької міської ради.
Гра маленьких акторів не залишила байдужим нікого. У центрі історії — думки-переживання дівчинки, батько якої загинув під час Революції гідності. Дитина розуміє, що татусь вже ніколи не обійме ні її, ні маленької сестрички, про яку він навіть не знав. Бо кохана планувала розповісти чоловікові про це щастя після перемоги…
Малеча пригадує, як вони проводили разом час. І ще — як татусь залишався ночувати на Майдані. А потім був телефонний дзвінок. Після нього мама сказала, що батько не житиме з ними, а лише світите їм з неба яскравою зіркою.
Дитина бачила його у труні під синьо-жовтим стягом, але не може змиритися із втратою. Вона впевнена, якби убивці знали хоч трохи, яка він чудова людина, вони б не посміли здійснити своїх чорних задумів. Тож із її вуст звучать болючі дорослі теми, як-от барикади чи смерть.
А ще у виставі йдеться і про найбільшу нинішню біду — війну. І про тимчасово переміщених осіб. Ще одна героїня — переселенка Юля по-дитячому просто і страшно розповідає про життя під обстрілами, палаючий літак та те, що вона дуже хвилюється за своє кошеня, що залишилося там.
Глядачі аплодували юним акторам стоячи. Чимало присутніх не стримували сліз під час фінальної пісні «Нам потрібне мирне небо». Представники влади краю запевнили: сприятимуть, аби гастролі вихованців творчої студії саме з цією виставою відбулися в області. Щоб укотре нагадати, що «світ онімів від зла. І діти раптом стали дорослі — до нас увірвалась війна».