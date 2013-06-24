9 травня у Львові Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь в зустрічі міністрів закордонних справ Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Core Group), до якої, разом з Україною, входять чотири десятки держав. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зустріч урочисто відкрив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Серед високих іноземних гостей, зокрема, були Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, який звернувся із відеозверненням, та Голова дипломатії ЄС Віце-президентка Європейської Комісії Кая Каллас.

Учасники ухвалили за підсумками спільну "Львівську заяву", яка стала першим політичним рішенням високого рівня про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Трибунал буде формалізований в рамках Ради Європи та розташований в Гаазі.

Трибунал створюється з метою притягнення вищого військового та політичного керівництва росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

“Вже сьогодні в Україні процесуально збираються докази, здійснюються необхідні процесуальні дії щодо документування злочинів, вчинених російським агресором. І, зокрема, особами, щодо яких будуть винесені вироки в рамках цього Трибуналу", — зазначив Андрій Сибіга

Міністр окремо відзначив центральну роль Ради Європи в створенні трибуналу.

“Наступними кроками буде укладення угоди між Радою Європи та Україною і власне це поставить фінальну крапку у процесі створення правової інфраструктури для притягнення російського агресора, російських злочинців до відповідальності за злочин агресії", — зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

Андрій Сибіга висловив особливу вдячність Віце-премʼєр-міністру, міністру закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттелю та Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе за їхні особисті зусилля і внесок у процес створення Трибуналу.

Процедурно-формальне схвалення Трибуналу відбудеться незабаром у Люксембурзі під час засідання Комітету Міністрів Ради Європи.

"Сьогодні з ухваленням Львівської заяви ми повернули міжнародне кримінальне право до Львова. Міста, з яким тісно повʼязані дві видатні постаті — сер Герш Лаутерпахт, який запровадив концепцію злочину проти людяності, та Рафаль Лемкін, є одним із засновників Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Це є серйозним кроком на шляху відновлення справедливості", — зазначив Андрій Сибіга під час виступу на засіданні.