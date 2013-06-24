Конференція «Синергія заради здоров’я: об’єднуємо зусилля для глобальних змін» присвячена розвитку міжнародного медичного партнерства між українськими та закордонними медзакладами, а також інноваціям медичної освіти. Однією з центральних тем заходу стало поглиблення міжнародної взаємодії між медичними закладами та реалізація спільних дієвих проєктів. До заходу долучилися перша леді України Олена Зеленська (онлайн), міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України Михайло Радуцький, представники провідних українських та міжнародних закладів охорони здоров’я та університетів тощо.

«На підписанні багатьох меморандумів я була особисто. І бачила, яка це зворушлива мить, надто для наших медиків. Бо вони правильно відчувають безліч нових можливостей, які ця унікальна співпраця несе. Але це можливості не тільки для нашої медицини. Адже минули часи, коли ми лише вчилися. Той досвід, що нині мають наші медики, дістався надто дорогою ціною, але він унікальний і часто передовий у світі», — сказала Олена Зеленська.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, програма міжнародного медичного партнерства — це поштовх до розвитку медичної допомоги загалом та постійне підвищення її якості. «Завдяки цій ініціативі українські лікарі активно співпрацюють з колегами із лікарень-побратимів з різних країн, набувають нового досвіду та діляться власним. Понад 700 українських медичних фахівців уже пройшли різноманітні програми навчання та обміну досвідом, більш ніж 140 унікальних хірургічних операцій провели провідні іноземні лікарі українським пацієнтам, понад 400 людей отримали високоспеціалізовану меддопомогу, іноземні лікарі провели майже 200 консультацій», — наголосив він. Нині побратимами українських лікарень стали43передові лікарні з21країни світу, повідомляє МОЗ.