Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками Кітті, Тільдою та Лейлою працівники Львівського комунального підприємства «Лев» розпочали карантинно-спортивний флешмоб #CпортВдомазЧотирилапим. Звісно ж, запросили приєднатися до цієї акції всіх, хто любить тварин. І все заради того, аби підтримати фізичну активність і щоб сидіння вдома під час надзвичайної ситуації з поширення коронавірусної інфекції COVID-19 було не нудним, а енергійним, у певному русі та добрих справах.
Аби стати учасником такого флешмобу, його організатори просять у соцмережах публікувати відео з фізичними вправами за обов’язкової участі з домашнім улюбленцем. Треба ще позначити гештег #CпортВдомазЧотирилапим, відмітити сторінку ЛКП «Лев» і, безперечно, передати естафету іншим. Окрім того, можна також пожертвувати кошти, які відтак витратять на лікування чи утримання хворих тварин.
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На допомогу котам і собакам у притулках спрямована ще одна акція львів’ян. Теж треба відзняти короткий відеоматеріал зі своїм чотирилапим другом та опублікувати у соціальних мережах з гештегом #ОбєднаніЛюбов’ю. За такий один допис бренд «КЛУБ 4 ЛАПИ» підприємства «Кормотех», який на Львівщині виготовляє для домашніх тварин якісне харчування, передасть 1 кілограм корму в притулки для собак і котів.