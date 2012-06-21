Радість пасхального святкування повинні відчути всі. Управління соціального захисту Львівської міської ради організує спільні Великодні сніданки для тих, хто через різні життєві обставини не має можливості побути у світле свято в колі своєї родини.
Святковий сніданок для потребуючих львів’ян відбудеться у кількох місцях міста. До Великоднього набору на кожну особу увійдуть також такі традиційні продукти, як паска, ковбаса, яйця, масло, домашній сир, рулет і сік.
Як повідомили в прес-службі міськради, управління соціального захисту закупило й 600 продуктових наборів для найбільш потребуючих львів’ян з числа малозабезпечених, осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих містян, зважаючи на їхнє соціальне становище та потребу. Макарони, рис, згущене молоко, чай та олію роздаватимуть через районні відділи соцзахисту.