Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У день народження Андрія Кузьменка, якого більше українці знають, як Кузьма Скрябін, у Львові за його книгою «Я, «Побєда» і Берлін» почнуть знімати повнометражний ігровий кінофільм. І буде це 17 серпня. Знімальна група працюватиме у місті Лева десять днів.
Кінострічку продукуватиме компанія «ЕТ ПОІНТ» разом зі «Стар Медіа». Режисер-постановник — Ольга Ряшина. Це буде комедія. Картина за твором Кузьми Скрябіна стала однією з переможців 11-го конкурсного відбору Державного агенства України з питань кіно. До виробництва фільму «Я, «Побєда» і Берлін» суттєво докладеться держава, яка виділить 27 мільйонів гривень, а це 75% загальної вартості.
У пресслужбі міської ради повідомили, що Львів нинішньої літньої пори вже двічі стає знімальним майданчиком. Місто Лева місцем для зйомок обрали також польські кінематографісти, які щойно завершили знімати детектив.