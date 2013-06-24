У вівторок глава МЗС України Андрій Сибіга разом з міністром культури та стратегічних комунікацій Миколою Точицьким, главою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено та генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле урочисто відкрили Культурний хаб ЮНЕСКО у Львові.

Виступаючи на відкритті, Андрій Сибіга заявив, що цей захід — промовисте свідчення надії та єдності, він демонструє, як світ відкриває для себе Україну.

«Після 24 лютого 2022 року ми всі зрозуміли, наскільки важливі культура, наше коріння, ідентичність. І тому створення таких культурних хабів має безпосередні прямі наслідки і надзвичайно важливе значення для нашої стійкості в боротьбі з російським агресором», — наголосив міністр, зазначивши, що багата і різноманітна українська культура має великий потенціал для збагачення світової культурної скарбниці.

Хосе Мануель Альбарес Буено та Одрі Азуле запевнили українську сторону у продовженні всебічної підтримки у протидії російській агресії, відновленні справедливого всеосяжного тривалого миру, а також у подальшій консолідації міжнародних зусиль.

«Вірю, що за підтримки наших закордонних партнерів ми відновимо понад сотню будівель Львова, які постраждали внаслідок російських атак. Ми їх відновимо й збережемо це надбання для прийдешніх поколінь», — зазначив Андрій Сибіга.

Міністр висловив особисту вдячність Одрі Азуле та Хосе Мануелю Альбаресу Буено за їхню ключову роль у відкритті хаба. Він подякував архітекторам та команді, яка втілила цей проєкт на практиці, за їхній значний внесок у підтримку української культурної спадщини. Львівський культурний хаб ЮНЕСКО було створено за фінансування Іспанського агентства з міжнародного співробітництва заради розвитку (AECID). У ньому проходитимуть важливі заходи для діячів культури, громад та інших зацікавлених сторін. Він стане платформою для культурного відновлення, підтримки тимчасово переміщених працівників культури та інших цілей.Наявність хаба ЮНЕСКО підвищить статус Львова та України загалом на культурній мапі Європи.

У Львові міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Хосе Мануель Альбарес підписали угоду про співпрацю між Україною та Іспанією в галузі освіти. Адміністративну міжнародну угоду про співробітництво у галузі загальної середньої освіти укладено між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти, професійної підготовки та спорту Королівства Іспанія. Головна мета — поліпшення вивчення іспанської мови та культури в Україні, сприяння міжкультурному діалогу, мобільності та конкурентоспроможності обох держав. Підписання угоди сприятиме підвищенню стандартів якості викладання іспанської мови в закладах загальної середньої освіти України, а також збереженню та підтримці шкіл з вивченням іспанської мови та культури, в яких іспанську вивчають як першу або другу іноземну.

У межах візиту до Львова очільники МЗС України та Іспанії відвідали українських захисників, які проходять лікування та реабілітацію у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи.Андрій Сибіга та Хосе Мануель Альбарес Буено подякували військовим за захист України, а також медичному персоналу закладу — за врятовані життя та допомогу ветеранам і цивільним у відновленні.

Міністри відзначили важливість започаткування спільного проєкту Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи за фінансової підтримки Іспанського агентства міжнародного співробітництва заради розвитку щодо можливостей для проходження стажування та навчання українських фахівців з реабілітації в іспанських лікарнях.Також обговорили з медичним персоналом закладу інші можливості для розширення співпраці України та Іспанії для підвищення якості медичної допомоги для українців, які постраждали внаслідок російської агресії проти України.

Джерело:

Міністерство закордонних справ

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Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле переконана, що відкритий простір стане перлиною Львова.