11 та 12 листопада у місті Люксембург Делегація України бере участь у двосторонніх з Європейською Комісією у межах офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС. Такі зустрічі є частиною переговорного процесу вступу країни до Європейського Союзу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зустрічі присвячені переговорному Розділу 18 «Статистика». Цей розділ є завершальним у блоці питань, що входять до Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС», який вважається визначальним впродовж всього процесу переговорів про вступ. Зустрічі відбуваються у гібридному форматі.

«Статистика є основою для ухвалення обґрунтованих рішень як на національному, так і на міжнародному рівнях. Для України, яка прагне стати повноправною частиною європейської спільноти, розвиток її статистичної системи та її гармонізація з європейськими стандартами є не просто технічним питанням, а кроком до глибшого взаєморозуміння, довіри та стратегічного партнерства з ЄС. Для європейської спільноти доступ до достовірних та актуальних даних про Україну дозволить краще оцінити потенціал нашої співпраці та спільного розвитку», – зазначила головний переговірник від України, Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина, яка бере участь у зустрічах онлайн.

Вона відзначила, що, попри триваючу повномасштабну війну, українська статистика продовжує якісні трансформації для адаптації стандартів Євросоюзу.

Урядовиця наголосила, що Україна очікує на звіт Єврокомісії щодо скринінгу по Кластеру 1: «Ми залишаємось відданими на шляху фундаментальних трансформацій, зміцнення демократії та верховенства права в Україні, очікуємо наступних кроків щодо реалізації рекомендації Єврокомісії щодо відкриття першого кластеру у 2025 році та готові до динамічної роботи для досягнення спільної мети».

Окремо Віце-прем’єр-міністр висловила вдячність європейським партнерам за щоденну плідну співпрацю та надання всієї необхідної підтримки на шляху вступу країни до ЄС.

Під час двосторонньої зустрічі між Україною та ЄС за Розділом 18 «Статистика», українська делегація презентує стан імплементації законодавства України у сфері офіційної статистики до права ЄС, інституційну структуру та адміністративну спроможність виробників офіційної статистики, майбутні плани щодо гармонізації законодавства у сфері офіційної статистики, а також основні виклики, що стоять на цьому шляху перед національною статистичною системою України.

Делегація представить доповіді, що охоплюють такі питання:

Правова база (статистичне законодавство), інституційні рамки та адміністративна спроможність, включаючи боротьбу з корупцією;

Якість статистичних даних;

Статистична інфраструктура та методологія;

Економічна статистика;

Галузева статистика;

Статистика навколишнього середовища;

Міжгалузева статистика;

Демографічна та соціальна статистика.

До делегації увійшли представники Держстату, Національного банку України та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.