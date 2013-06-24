Попри війну, в Україні мають бути закладені стратегії розвитку для кожної громади. Тому державна і місцева влада продовжують напрацьовувати документи, які мають враховувати усі виклики воєнного часу — військові, економічні, гуманітарні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін сказав під час виступу на бізнес-форумі “Зроблено в Україні”.

“У лютому 2025 року в усіх регіонах України зʼявляться стратегічні документи, які будуть визначати вектор розвитку. Ці документи створять єдину логічну і взаємоповʼязану систему. Розвиток регіонів і громад має бути ретельно спланований”, — зазначив він.

Олексій Рябикін наголосив, що підготовка стратегічних документів зараз — це інвестиція в те, щоб у майбутньому забезпечити якісне життя для кожного українця, а також мати чіткі плани, які допоможуть швидко подолати наслідки війни.

Нагадаємо, бізнес-форум «Зроблено в Україні», організований UNDP Ukraine / ПРООН в Україні у партнерстві з Міністерством економіки України, Торгово-промисловою палатою України та Києво-Могилянською бізнес школою за фінансової підтримки Уряду Японії, прагне глибше ознайомити підприємців із державною політикою «Зроблено в Україні», яку було запущено в лютому цього року.