За оперативними даними (на 16:00 28.02), у лютому 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 125,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,6 млрд грн, в тому числі:

25,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

19,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 32,7 млрд, відшкодовано – 12,9 млрд грн);

15,2 млрд грн – акцизний податок;

11,0 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

2,5 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 44,2 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками лютого 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 244,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 43,2 млрд грн (станом на 27 лютого) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни.