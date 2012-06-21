Національний банк України опублікував макроекономічний та монетарний огляд за березень 2020 року. Так, згідно з документом, у лютому 2020 року споживча інфляція сповільнилася до 2,4% (з 3,2% у січні). У місячному вимірі індекс споживчих цін знизився на 0,3%.
Як зазначається в звіті, така поведінка інфляції обумовлена подальшим зміцненням національної валюти, а також зниженням вартості цін на енергоносії. Також на це вплинула велика пропозиція продуктів харчування, яка склалася на ринку України.
У лютому 2020 року поглибилися темпи падіння вартості продукції в промисловості (на 6,2%), не лише через зниження цін на нафту та газ на світовому ринку, а й через зменшення попиту на енергоносії завдяки теплій погоді.
У звіті також йдеться про те, що на тлі економічної кризи, яку було спровоковано боротьбою з пандемією коронавірусу, Нацбанк розпочав довгострокове рефінансування банків терміном на 5 років. Це дасть змогу підтримати процес банківського кредитування бізнесу та населення у національній валюті, а також стане додатковою гарантією підтримки ліквідності фінансових установ.
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»