Першим успішно реалізованим проектом ветерана АТО підприємця Олексія Кельта стало відкриття у прифронтовому Маріуполі кав’ярні Veterano Coffee, популярної серед відвідувачів. Наступним кроком став тестовий запуск лінії з виробництва і доставки піци бренда Veterano Pizza. Доставлятимуть свіжу традиційну італійську страву безкоштовно, для тих, хто забирає її сам, передбачена знижка 15 відсотків, а учасники бойових дій отримують знижку 25 відсотків. Найпершими шанувальниками піци від ветеранів АТО стануть бойові побратими — українські військовослужбовці, які обороняють Маріуполь та інші довколишні населені пункти Приазов’я.
А ще у піцерії мають намір запровадити спеціальну акцію — замовлення піци для бійців на бойових позиціях. Тобто кожен охочий зможе зробити тут замовлення на свіжу страву, яку оперативно відвезуть військовослужбовцям.