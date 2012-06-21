Із річки Кальчик у межах Маріуполя водолази за минулі два тижні роботи підняли понад 8 кубометрів пластикового сміття, нерідко трапляється скло, коріння дерев, старі автомобільні скати тощо. Найбільше подібних знахідок виявили в річці за мостом на проспекті Металургів, де сходяться ливневі каналізації. «Під водою перебувають два водолази: один працює, інший його страхує. Ще двоє рятувальників на човні збирають сміття та упаковують у мішки. Щодня збираємо 6-7 мішків відходів», — розповідає керівник аварійно-рятувальної служби Маріупольської міської ради Олександр Татай.
Протяжність річок Кальчик і Кальміус на території Маріуполя становить 33 кілометри. Потім водолази перейдуть на прибережну смугу Азовського моря.