Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У приморському Маріуполі, зважаючи на календар, готуються зустрічати не тільки бажаного святкового казкового гостя Діда Мороза, а й наступу справжніх зимових морозів і холоднечі. А щоб такий візит не став несподіваним, у місті завчасно розгорнули і організували роботу пунктів обігріву. Досі вже працюють 17 таких об’єктів, що розташовані у приміщеннях районних адміністрацій та територіальних центрів соціальної допомоги населенню.

Недавні перші морози вже підтвердили необхідність пунктів обігріву для людей, які з різних причин потребують подібного теплого притулку та відпочинку. Тим більш, що тут пропонують не тільки гарячі чай та «Мівіну», а й теплий одяг, запаси якого постійно поповнюють місцеві жителі, прагнучи допомогти тим, хто цього потребує.

Само собою, на функціонуванні пунктів обігріву позначилося поширення коронавірусної інфекції: всім відвідувачам вимірюють температуру, видають разові рукавички та захисні маски, якщо такі в них відсутні.