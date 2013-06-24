У Брюсселі відбувається двостороння зустріч Україна-ЄС за розділом 24 «Юстиція, свобода та безпека» в межах офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Українську делегацію очолює Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

У складі делегації — директор Координаційного центру з надання правничої допомоги Олександр Баранов.

Під час цієї зустрічі Олександр Баранов:

● презентував систему безоплатної правничої допомоги: стратегію діяльності, структуру, види правничих послуг, які надаються, категорії населення, які мають право на ці послуги, способи звернення по правничі послуги; механізм залучення адвокатів, які співпрацюють з системою безоплатної правничої допомоги, до захисту чи представництва інтересів громадян, у тому числі іноземців.

● Розповів про інституційні реформи: розширення переліку категорій суб’єктів, які мають право на безоплатну правничу допомогу, пілотні проекти щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю неповнолітніх через центри з надання безоплатної правничої допомоги; «Програму відновного правосуддя за участю неповнолітніх, які є підозрюваними чи обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення»; розвиток послуг дистанційної правничої допомоги та удосконалення орієнтованих на клієнта підходів у наданні послуг.

● Про норми національного законодавства, які відповідають законодавству ЄС, а також про умови та можливість впровадження норм Директиви Ради 2002/8/ЄС про покращення доступу до правосуддя у транскордонних спорах шляхом встановлення мінімальних загальних правил стосовно юридичної допомоги в таких спорах.

● Про найближчі плани: доповнення стандартів якості надання безоплатної правничої допомоги окремою нормою щодо особливостей захисту у кримінальному провадженні неповнолітніх; запровадження механізмів досудового врегулювання спорів у цивільних справах (справи про розлучення, спадкові справи), зокрема шляхом медіації; спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги: подання звернення безоплатну правничої допомогу зі смартфона тощо.

Довідково

Скринінг – перший етап переговорного процесу, під час якого Єврокомісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС аналізують відповідність національного законодавства цієї країни-кандидата законодавству ЄС (acquis ЄС). Двосторонні зустрічі в межах скринінгу є важливим джерелом інформації для Єврокомісії про стан готовності країни-кандидата до членства в ЄС.

Саме під час скринінгу визначаються зобов’язання України на шляху до членства в ЄС, які потім фіксуються у скринінгових звітах Єврокомісії. З цього документа буде остаточно зрозуміло рівень відповідності українського законодавства праву ЄС і подальший обсяг роботи. Також у скринінгових звітах визначаються пріоритети ключових реформ, а також кроки, які необхідно зробити від відкриття кластерів.