У Миколаєві завершено проект «Безпека дитини», який викликав велику зацікавленість у тих, хто має дітей. У тренуваннях за проектом взяли участь діти від п’яти до 16 років, яким прищеплювали навички самооборони та безпечного поводження в навколишньому середовищі. На заняттях відпрацьовували безпечну поведінку поза домом: вихід-вхід з будинку, ліфта, під’їзду; поведінку на вулиці, розмову з незнайомцями. Навчали й основ самооборони: уникнення захоплень, звільнення від захватів, основні удари. Групи, залежно від віку, формувалися по 10—15 дітей. Така невелика кількість обумовлена необхідністю індивідуального відпрацювання прийомів. Малеча із захватом тренувалася протистояти нападам.
Ініціював та фінансово підтримав ідею директор «Миколаївського тепловозоремонтного заводу» В’ячеслав Симченко. Він зізнався, що спершу 150 учасників проекту здавалися достатньо великою кількістю, але по закінченні заходу зрозуміли, що це катастрофічно мало. Проблема безпечної поведінки дитини на вулиці настільки актуальна, що батьки продовжують ставати в чергу на участь у наступному проекті. «Ми підбили підсумки і спільно з тренером проекту Ігорем Конвішером, — розповідає В’ячеслав Симченко, — вирішили продовжувати проект «Безпека дитини», зробити його постійним заходом».
Ігор Конвішер, сертифікований інструктор і автор навчальної програми, зазначив, що результати унікального для України проекту його по-хорошому здивували. «Ми за годину-півтори інтенсивного тренінгу зуміли вкласти кожній дитині ті мінімально необхідні основи безпечної поведінки з незнайомцями, які допоможуть їм уникнути поганої ситуації, — зазначає Ігор. — Фізично вони не здатні дати рівний опір дорослій людині. Ми роз’яснювали, що і як кричати, як вивільнитися від захоплення, де шукати допомогу. Закріплювати навички — це справа батьків. Спільними зусиллями ми убезпечимо дітей».