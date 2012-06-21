Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У Миколаївському медичному центрі «ReaMed» всім, хто перехворів на коронавірус, пропонують пройти курс санаторно-курортного відновлення. Для цього не потрібно виїжджати з Миколаєва, а скористатися в місті послугами центру, який має для цього всі умови: сучасне фізіотерапевтичне обладнання, зал ЛФК для індивідуальних і групових занять, кваліфікованих фахівців-реабілітологів. Як зазначають спеціалісти в галузі охорони здоров’я, на жаль, негативний ПЛР-тест ще не означає, що пацієнт здоровий. За різними даними, віддалені наслідки і ускладнення COVID-19 пацієнт відчуває від трьох до шести місяців.

Найчастіше перехворілі на коронавірус протягом цього часу відчувають слабкість та швидку стомлюваність, зниження витривалості, головний біль та болі в грудній клітці, запаморочення, стрибки артеріального тиску, підвищення ризиків інсультів та інфарктів, загострення хронічних захворювань, зниження імунітету, тривожно-депресивні і невротичні розлади. Для того, щоб мінімізувати негативні наслідки коронавірусу і скоротити час відновлення і повернення до активного життя, необхідний курс кваліфікованої реабілітації. Нині лише окремі санаторно-курортні установи розробили та впроваджують у практику постковідну реабілітацію.

У жителів Миколаєва є унікальна можливість пройти курс на базі медичного центру ReaMed. Фахівцями закладу підбирається і реалізується індивідуальна програма реабілітації для кожного пацієнта, що включає консультацію фахівців (терапевт, пульмонолог, кардіолог, фізіотерапевт); методи апаратної фізіотерапії (лазеро-, магнітотерапія, глибоке тканинне прогрівання); процедури, що регулюють роботу імунної системи (озонотерапія); методи, які поліпшують реологічні властивості крові (в’язкість), профілактика тромбозів (внутрішньовенне лазерне опромінення крові); інші процедури. Кожному пацієнту співробітники центру гарантують високий рівень медичних послуг та індивідуальний підхід.