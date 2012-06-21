Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

100 пакунків благодійної допомоги отримали в Миколаєві в’язні нацистських концтаборів та ті, хто був насильно вивезений під час Другої світової війни до Німеччини. Це вже не перша акція, яку проводить Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя».

Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA:Миколаїв.

Минулого року благодійники виграли грант від німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє», умови якого передбачають допомогу саме постраждалим від нацистів. Отримують набори люди від 1923 року народження до 1945-го. Всього в Миколаєві налічується 205 таких осіб. Так, благодійну допомогу волонтери передали Ганні Грюнвольт, 1939-го року народження, яку у п’ятирічному віці насильно вивезли до Німеччини. Жінка вдячна добродійникам, вважає, що літнім людям в складний час нинішнього буття допомога вкрай необхідна. Склад одного набору містить олію, крупи, макарони, консервовані кукурудзу та горошок, шоколадну пасту. Враховуючи карантин, до наборів додають засоби захисту, — санітайзери та багаторазові захисні маски. Один з керівників ВБО «Ініціатива заради життя» Валерій Чернявський зазначає, що допомога тим людям, які відчувають особливу скруту в нинішніх умовах, — принципова позиція організації. Всього під час проведення акції благодійники передали понад 400 пакетів допомоги.