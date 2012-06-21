Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві відбулася конференція «Жінки у бізнесі», яка зібрала понад сто представниць прекрасної статі, які досягли успіхів у підприємництві та тих, хто лише починає свій шлях у власній справі.
Захід присвячений широкому колу питань, пов’язаних зі сприянням реалізації жінок у бізнесі та подоланням труднощів, з якими стикаються бізнес леді. Організатором конференції виступив Центр інформаційної підтримки бізнесу в Миколаєві, заснований на базі Миколаївського регіонального центру підтримки бізнесу.
Конференція відбулася за сприяння ЄБРР в рамках ініціатив Європейського Союзу. Спікери конференції поділилися досвідом та секретами. Кар’єрний тренер Ксенія Ланчак порушила теми вигорання та зневіри у собі, розповіла про внутрішній ресурс та силу діяти, про дотримання балансу між родиною та роботою, знаходження важелів власної ефективності, поділилася, якими навичками та якостями повинна володіти жінка-лідер.
Аліна Кривинець, маркетолог та письменниця розповіла про методи просування бізнесу в інтернеті та соціальних мережах. Ганна Замазєєва, голова правління Всеукраїнської асоціації фінансових компаній розповіла про власні секрети успіху та поділилася тим, як можна бути успішною та водночас гарною мамою та дружиною. Учасниці зазначили, що подібні заходи вкрай важливі, адже дозволяють жінкам ставати більш поінформованими та впевненими у власних силах.