Мінагрополітики відповідно до урядової постанови №1481 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік» розподілило обсяг експортних квот на деякі види агропродукції. Зокрема, на товари «М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських (Gallus domestіcus), качок, гусей, цесарок» та «М’ясо індиків та їстівні субпродукти індиків». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Обсяг квот розподілено пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції до держав ЄС за 10 місяців 2024 року.

Зокрема:

ПрАТ «Миронівська птахофабрика» - 29 910,01 тонн

ТОВ «Вінницька птахофабрика» - 16 255,30 тонн

ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» - 4 520,30 тонн

ТОВ «УПГ –Інвест» - 1 565 тонн

ТОВ «АГРО-ОВЕН» - 1 881,28 тонн

ТОВ «ВВК ГРУП» - 693,71 тонн

Фермерське господарство «Улар» - 820,33 тонн

ТОВ «АГРОЛЬ» - 150,97 тонн

ТОВ «РІВЕРСАЙД ГРУП» - 139,28тонн

Резервний обсяг квоти - 1165 тонн - буде розподілено між експортерами, які не здійснювали експорт зазначеної продукції протягом 10 місяців 2024 року.

За умови наявності невикористаного залишку обсягу квоти до 1 квітня 2025 року вона буде розподілена між експортерами пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції до держав ЄС за І квартал 2025 року.