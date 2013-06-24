«Ми маємо на меті імплементувати в реформу фінансового контролю Міністерства оборони України найкращі світові та вітчизняні практики, які підтвердили свою ефективність під час функціонування в інших державних та комерційних структурах», – на цьому наголосив заступник Міністра оборони України Юрій Джигир.

За словами Юрія Джигира, у системі фінансового управління є три лінії захисту:

управління ризиками,

внутрішній аудит,

«compliance» (відповідність будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам чи нормам).

«Одним із елементів цього пазлу є внутрішній аудит. Це потужно функціонуюча структура в Міноборони. Проте певні елементи фінансового контролю покладаються на операційні департаменти. Тобто кожний департамент несе певну частку відповідальності за внутрішній фінансовий контроль. Вони слугують своєрідною першою лінією фінансового захисту. Тому все, що «прориває» першу лінію захисту, відповідно одразу, не натрапляючи на фільтри другої лінії захисту, вже реактивно стає проблемою третьої лінії», – зазначив Юрій Джигир.

Департамент внутрішнього аудиту – це так звана третя лінія державного внутрішнього фінансового контролю. Він, за своєю суттю, має зберігати достатній рівень незалежності від будь-якого втручання, зокрема політичного.

«Ми починаємо з малої реформи, але значним першим кроком. Цим першим кроком є створення координаційного дорадчого органу для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторського комітету. Доки паралельно вирішується проблема децентралізації повноважень, такий авторитетний незалежний Аудиторський комітет є сильним важелем впливу в контексті більш централізованої системи ухвалення рішень», – наголосив заступник Міністра оборони.

Аудиторський комітет уже розпочав свою роботу. Наказ про його створення підписав Міністр оборони України Рустем Умєров.

Джерело: Міністерство оборони