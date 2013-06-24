Уряд затвердив зміни до типового положення про молодіжні центри, розширивши їх компетенції. Тепер ці центри можуть активно займатися питаннями реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для Міністерства молоді та спорту політика утвердження української ідентичності є пріоритетною. Тому ми впроваджуємо нові інструменти для її успішної реалізації. Зокрема, Всеукраїнський молодіжний центр, що вже є флагманом у цій сфері, створив власний відділ з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Тепер такі самі повноваження отримали й регіональні та місцеві молодіжні центри.